Тернополь приходит в себя от ночной атаки: какая ситуация со светом

Уличное освещение работает только на основных магистралях

Во вторник, 26 ноября, в результате ночного обстрела россиян в Тернополе пострадал объект критической инфраструктуры. Пока ситуация не улучшилась.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там отметили, что по состоянию на 18:16 в помещениях тернополян мало напряжение.

Также сообщают о перебоях в работе техники, даже при наличии света. Местные возмущены тем, какая ситуация.

Мэр города Сергей Надал сообщил, что в связи с ситуацией с электроснабжением уличное освещение работает только на основных магистралях.

"Водители, снизьте скорость и будьте максимально осторожны, особенно в жилых районах. Прошу вас, используйте светоотражающие элементы. Включайте фонарик на телефоне, когда переходите дорогу. Подчеркните детям, чтобы были особенно внимательны у проезжей части", — пишет он.

Что предшествовало

Во время массированной атаки с применением ударных беспилотников в Тернополе прогремели взрывы. После этого город частично был обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением. В целом воздушная тревога в Тернопольской области длилась около пяти часов.

На местную энергетическую инфраструктуру продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновили работу пунктов обогрева.

Отмечается, что из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура от которой питается Тернополь".

Ранее "Телеграф" писал, что Киевщину атаковали около сотни БПЛА.