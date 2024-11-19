Что грозит парню, который не стал на воинский учет в 17 лет

Для постановки на учет необязательно проходить медкомиссию

В Украине парни обязаны становиться на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет. Для этого им необходимо посетить ТЦК и СП.

Приписка допризывников проходит ежегодно с января по март. Обычно об этом юношей извещают через учебные заведения, органы местного самоуправления или соответствующие учреждения, пишет Сhas News.

Школьников берут на учет в ТЦК по месту обучения или проживания . Если школьник не попал в военкомат организован вместе с одноклассниками, он должен сделать это самостоятельно, но не позже установленного срока.

Раньше для постановки на учет необходимо было пройти медицинскую комиссию, однако эту норму убрали. Медосмотр проходят только в случае мобилизации по достижении 25-летнего возраста или при добровольном поступлении на службу.

Документы для постановки на учет

Молодым людям, которые становятся на учет, нужно иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

заявление о взятии на учет, которое заполняется непосредственно в ТЦК.

После этого их данные заносят в электронный реестр "Оберег", где хранится вся информация о призывниках и военнообязанных.

Что чревато нарушением правил учета

За несвоевременное взятие на учет предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Однако если юноша еще не достиг соответствующего возраста для постановки на учет , привлечь его или родителей к ответственности невозможно.

Также стоит отметить, если юноша приписан к призывному участку, это не значит, что его сразу могут мобилизовать. Согласно законодательству, мужчины могут быть мобилизованы только по достижении 25-летнего возраста.

Напоминаем, что мобилизовать с 18 лет могут только военнообязанных мужчин. Этот статус могут получить до 25 лет те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, нужен ли военно-учетный документ для выезда за границу 16-летним парням. Несовершеннолетние мужчины могут пересекать государственную границу беспрепятственно.