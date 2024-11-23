Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин оценил перспективы нападения России на страны Запада

Нападение РФ на НАТО вполне возможно — думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и р*шкой почти невозможно, пока есть территория Украины.

Сейчас Россия сосредоточена на войне с нами, тратя сюда все ресурсы. Война в Украине не дается России так уж легко. Но в дальнейшем, уверен, у них есть планы двигаться в Европу.

Если бы Европа имела достаточно мозгов и смелости, тоже использовала бы время и нашу территорию для войны с кац*пами. Я уже не говорю о целесообразности открытия других фронтов и работы на опережение.

Источник: пост Жорина в Telegram