Выучила болгарский язык: Кулеба рассказал о достижениях скандального посла Илащук

Работу Илащук в Болгарии можно оценить как успешную

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал скандальные ситуации вокруг посла Украины в Болгарии Олеси Илащук "завтыком" МИД. В то же время он оценил ее работу как успешную, в частности, в контексте сотрудничества с болгарскими партнерами по поставке оружия.

Об этом он заявил в интервью каналу "Прямая Червона". По его словам, после историй с Илащуком министерству пришлось ввести тотальный мониторинг социальных сетей.

"Олеся Илащук наш "завтык", после истории с ней мы ввели тотальный мониторинг социальных сетей, всех архивов в глубину, которые вели", — рассказал Кулеба.

В то же время, он отметил, что работу Илащук в Болгарии можно оценить как успешную.

"Можно там сколь угодно к ней относиться с публичной точки зрения, однако кто-то помнит какие-то большие провалы или проблемы, которые у нас были с Болгарией? Оружие едет? Едет. Снаряды все, болгарские заводы законтрактованы, все снаряды едут. Она выучила болгарский язык", — рассказал Кулеба.

"Я понимаю сейчас выйдет это интервью, в Фейсбуке там настрочат, что типа защищает… Я просто смотрю на это с точки зрения реальности. Я бы очень хотел быть всю жизнь в белом пальто и принимать исключительно библейские решения, но жизнь другая и ты имеешь учитывать, что ты работаешь в команде и в этой команде учитывать мнения других людей", — подчеркнул экс-министр МИД.

Кулеба также отметил, что восприятие работы дипломатов часто искажается из-за нескольких резонансных кейсов. Он подчеркнул, что среди послов есть много тех, кто "пришел не из системы" и они показывают отличные результаты, работая во благо Украины.

"Если вы возьмете процент вот этих кейсов, которые общество считает проблемными и количество от общего количества послов, вы увидите, что это несправедливое обвинение", — отметил Кулеба.

Для справки:

В декабре 2022 послом Украины в Болгарии была назначена бывшая сексолог Олеся Илащук. Назначение вызвало бурное обсуждение, ведь дипломатического опыта, профильного образования или видимых связей с Болгарией у дипломата не было.

До назначения Илащук заявляла о себе как о сексологе, специалистке по украшениям, а также была связана со скандалом с отмыванием средств.

С 2010 по 2015 год Илащук занимала должность руководительницы в ювелирной компании "Джемма", до 2021 года была соучредительницей компании. Эту фирму связывают с расследованием в отношении директора Калиновского рынка Ивана Рынжука об отмывании денег.

После назначения на должность Илащук несколько раз попала в скандалы. Так, в июне 2023 года она не явилась на важное событие в Софии. 29 июня, в столице Болгарии Чешский центр открывал уличную выставку работ украинской художницы по теме российского экоцида после подрыва Каховской ГЭС. На нее прибыл даже посол Чехии, но не Украины. На подобное поведение посла возмущенно отреагировали в сети.