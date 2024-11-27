Кулеба не согласен с заявлением Залужного о "начале Третьей мировой". Он привел "железный" аргумент

Дипломат невысоко оценивает готовность стран Запада к сопротивлению

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласен с мнением эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назвавшего нынешнюю ситуацию на фронтах российско-украинской войны началом Третьей мировой. По мнению Кулебы, Запад не готов воевать.

Об этом он сказал в интервью изданию Rolitico. По словам Кулебы, он не соглашается с мнением Залужного о начале Третьей мировой войны "по одной простой причине, потому что Запад психологически не готов воевать".

Дипломат добавил, что возлагает большие надежды в плане успехов в войне на ошибку Путина, чем на демонстрацию стойкости Запада. Он очень низко оценивает готовность государств Запада к сопротивлению.

Напомним, на днях Валерий Залужный, выступая по случаю церемонии награждения УП-100, заявил, что "в 2024 году началась Третья мировая война". Он объяснил свое мнение тем, что Украина воюет не только с Россией, но и с КНДР и Ираном.

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, назвал эти страны потому, что россияне используют для атак на Украину северокорейские ракеты и иранские дроны "Шахед". Более того, солдаты КНДР уже воюют на стороне российской армии.

Как сообщал "Телеграф", Кулеба также назвал главную ошибку западных лидеров за последний год. По его мнению, это резкое осуждение предложения Эммануэля Макрона по введению международных сил в Украину.