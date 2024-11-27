Вивчила болгарську мову: Кулеба розповів про досягнення скандальної посолки Ілащук

Роботу Ілащук у Болгарії можна оцінити як успішну

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав скандальні ситуації навколо посолки України у Болгарії Олесі Ілащук "завтиком" МЗС. Водночас він оцінив її роботу як успішну, зокрема, в контексті співпраці з болгарськими партнерами щодо постачання зброї.

Про це він заявив в інтерв’ю каналу "Пряма Червона". За його словами, після історій з Ілащук міністерству довелося запровадити тотальний моніторинг соціальних мереж.

"Олеся Ілащук наш "завтик", після історії з нею ми запровадили тотальний моніторинг соціальних мереж, всіх архівів в глибину, які вели", — розповів Кулеба.

Водночас він зауважив, що роботу Ілащук у Болгарії можна оцінити як успішну.

"Можна там як завгодно до неї ставитись з публічної точки зору, проте хтось пам'ятає якісь великі провали чи проблеми, які в нас були з Болгарією? Зброя їде? Їде. Снаряди всі, болгарські заводи законтрактовані, всі снаряди їдуть. Вона вивчила болгарську мову", — розповів Кулеба.

"Я розумію зараз вийде це інтерв'ю, у Фейсбуці там настрочать, що типу захищає… Я просто дивлюся на це з погляду реальності. Я б дуже хотів бути все життя в білому пальті і ухвалювати виключно біблійські рішення, але життя інше і ти маєш враховувати, що ти працюєш в команді і в цій команді ти маєш враховувати думки інших людей", — наголосив ексміністр МЗС.

Кулеба також зазначив, що сприйняття роботи дипломатів часто спотворюється через кілька резонансних кейсів. Він підкреслив, що серед послів є багато тих, хто "прийшов не з системи" і вони показують відмінні результати, працюючи на благо України.

"Якщо ви візьмете відсоток якби оцих кейсів, які Суспільство вважає проблемними і кількість від загальної кількості послів, ви побачите що це несправедливе обвинувачення", — зауважив Кулеба.

Для довідки:

У грудні 2022 року посолкою України у Болгарії була призначена колишня сексологиня Олеся Ілащук. Призначення викликало бурхливе обговорення, адже дипломатичного досвіду, профільної освіти чи видимих зв’язків із Болгарією дипломатка не мала.

До призначення Ілащук заявляла про себе як про сексологиню, спеціалістку з прикрас, а також була пов’язана зі скандалом з відмиванням коштів.

З 2010 по 2015 рік Ілащук обіймала посаду керівниці в ювелірній компанії "Джемма", до 2021 року була співзасновницею компанії. Цю фірму пов’язують з розслідуванням щодо директора Калинівського ринку Івана Ринжука про відмивання грошей.

Після призначення на посаду Ілащук кілька разів потрапила у скандали. Так, у червні 2023 року вона не з’явилася на важливу подію в Софії. 29 червня, у столиці Болгарії Чеський центр відкривав вуличну виставку робіт української художниці на тему російського екоциду після підриву Каховської ГЕС. На неї прибув навіть посол Чехії, але не України. На подібну поведінку посолки обурено відреагували у мережі.