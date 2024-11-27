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Жала руку Путину и была единственной женщиной-премьером: как менялась Юлия Тимошенко за годы у власти

Автор
Галина Струс
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Главным элементом образов Юлии Тимошенко всегда была ее коса
Главным элементом образов Юлии Тимошенко всегда была ее коса. Фото Телеграф, Getty Images

За свою политическую карьеру Юлия Тимошенко не раз меняла образы и окружение

Юлия Тимошенко — известная украинская политик, которая при власти в стране едва ли не с самого начала независимости Украины. За это время она изменилась не только внешне, но и в своих полномочиях и в отношениях с другими политиками.

Сегодня, 27 ноября, Юлия Тимошенко отмечает день рождения — ей исполнилось 64 года. "Телеграф" решил вспомнить, какой была политик на разных этапах в украинской политике.

Тимошенко в начале политической карьеры

Юлия Тимошенко начала свою политическую карьеру в 1997 году — она стала народным депутатом второго созыва Верховной рады. Уже в 1999 году она создала партию "Батькивщина", которую сама и возглавила, и с которой все эти годы заходит в украинский парламент.

Уже в то время Юлия Тимошенко начала формировать свой политический имидж и образ. Одним из самых ярких и узнаваемых элементов ее образа стала коса, обвитая вокруг головы. Хотя иногда она появлялась и с распущенными волосами.

Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко в 2002 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции

Во времена Оранжевой революции Юлия Тимошенко поддержала Виктора Ющенко. Она не просто стояла рядом с ним на Майдане, но и сняла свою кандидатуру с президентских выборов в то время. Однако при этом метила в кресло премьер-министра.

Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко в 2004 году. Фото: Getty Images

Единственная женщина — премьер-министр в Украине

За всю историю Украины Юлия Тимошенко стала единственной женщиной, которая была премьер-министром. Впервые ее срок на этой должности длился с 4 февраля 2005 года до 8 сентября 2005 года. Второй раз она была премьером в период 18 декабря 2007 года — 3 марта 2010 года.

Тимошенко, Путин
Тимошенко жмет руку Путину в 2009 году. Фото: Getty Images

Тимошенко во время Революции Достоинства

В момент, когда в Украине началась Революция Достоинства Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, куда ее отправил режим Януковича. И именно во время этого Евромайдана ее выпустили — после побега Виктора Федоровича из Украины. Тимошенко прямиком из колонии привезли на Майдан — ослабленную и в инвалидной коляске. При этом она была со своей фирменной косой и на высоченных каблуках.

Тимошенко Майдан
Тимошенко на Евромайдане в 2014 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко сейчас — все чаще без косы

Юлия Тимошенко и в девятом созыве Верховной Ради остается народным депутатом. Она время от времени выступает с публичными заявлениями — предлагает решение военных проблем Украины и освещает свою помощь армии и украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны. Однако теперь она не так часто носит свою фирменную косу. В ее образах все чаще появляются более классические и женственные прически и укладки.

Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко в 2021 году. Фото: Getty Images
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко в 2022 году. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была 19-летняя Юлия Тимошенко в день своей свадьбы. Худенькая и с пышной прической.

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#Юлия Тимошенко #Политик #Народный депутат