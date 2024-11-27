Жала руку Путину и была единственной женщиной-премьером: как менялась Юлия Тимошенко за годы у власти

За свою политическую карьеру Юлия Тимошенко не раз меняла образы и окружение

Юлия Тимошенко — известная украинская политик, которая при власти в стране едва ли не с самого начала независимости Украины. За это время она изменилась не только внешне, но и в своих полномочиях и в отношениях с другими политиками.

Сегодня, 27 ноября, Юлия Тимошенко отмечает день рождения — ей исполнилось 64 года. "Телеграф" решил вспомнить, какой была политик на разных этапах в украинской политике.

Тимошенко в начале политической карьеры

Юлия Тимошенко начала свою политическую карьеру в 1997 году — она стала народным депутатом второго созыва Верховной рады. Уже в 1999 году она создала партию "Батькивщина", которую сама и возглавила, и с которой все эти годы заходит в украинский парламент.

Уже в то время Юлия Тимошенко начала формировать свой политический имидж и образ. Одним из самых ярких и узнаваемых элементов ее образа стала коса, обвитая вокруг головы. Хотя иногда она появлялась и с распущенными волосами.

Юлия Тимошенко в 2002 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции

Во времена Оранжевой революции Юлия Тимошенко поддержала Виктора Ющенко. Она не просто стояла рядом с ним на Майдане, но и сняла свою кандидатуру с президентских выборов в то время. Однако при этом метила в кресло премьер-министра.

Юлия Тимошенко в 2004 году. Фото: Getty Images

Единственная женщина — премьер-министр в Украине

За всю историю Украины Юлия Тимошенко стала единственной женщиной, которая была премьер-министром. Впервые ее срок на этой должности длился с 4 февраля 2005 года до 8 сентября 2005 года. Второй раз она была премьером в период 18 декабря 2007 года — 3 марта 2010 года.

Тимошенко жмет руку Путину в 2009 году. Фото: Getty Images

Тимошенко во время Революции Достоинства

В момент, когда в Украине началась Революция Достоинства Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, куда ее отправил режим Януковича. И именно во время этого Евромайдана ее выпустили — после побега Виктора Федоровича из Украины. Тимошенко прямиком из колонии привезли на Майдан — ослабленную и в инвалидной коляске. При этом она была со своей фирменной косой и на высоченных каблуках.

Тимошенко на Евромайдане в 2014 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко сейчас — все чаще без косы

Юлия Тимошенко и в девятом созыве Верховной Ради остается народным депутатом. Она время от времени выступает с публичными заявлениями — предлагает решение военных проблем Украины и освещает свою помощь армии и украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны. Однако теперь она не так часто носит свою фирменную косу. В ее образах все чаще появляются более классические и женственные прически и укладки.

Юлия Тимошенко в 2021 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2022 году. Фото: Getty Images

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