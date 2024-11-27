Берут ли в армию с артритом: болезни, которые освобождают от мобилизации

Диагноз нужно подтвердить на ВВК

В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные могут быть призваны на службу. По состоянию здоровья некоторых граждан могут признать непригодными.

Заболевания суставов, костей и мышц, сопровождающиеся значительными нарушениями функций организма, являются основанием для освобождения от мобилизации. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным к военной службе:

инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехно другие);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.

Также не призывают на службу мужчин, имеющих:

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы,

фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).

Следует отметить, что для получения подтверждения о непригодности к службе необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Документально подтвержденные медицинские заключения обязательны для принятия решения комиссией.

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