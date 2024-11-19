Какие заболевания кровообращения освобождают от мобилизации
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Человека не могут призвать, если у него есть определенные болезни кровообращения
В Украине продолжается всеобщая мобилизации, однако некоторые категории граждан не попадают под призыв. Это касается людей, у которых есть определенные заболевания кровообращения.
Эти ограничения прописаны в Расписании болезней приказа №402 Министерства обороны Украины.
Согласно законодательству, непригодными с последующим исключением с военного учета являются мужчины, у которых обнаружены:
- сердечная недостаточность IIБ-III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- значительные и умеренные нарушения кровообращения и функций (болезни артерий, артериол и капилляров I70-I79).
Служить в ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны могут служить люди, у которых обнаружены:
- сердечная недостаточность I-IIА стадии;
- незначительные нарушения кровообращения и функций; при наличии объективных данных без нарушений кровообращения и функций.
От мобилизации не освобождают мужчин, у которых:
- гипертоническая болезнь I стадии;
- сердечная недостаточность I стадии;
- незначительные нарушения функций кровообращения.
Ранее "Телеграф" сообщал, берут ли служить в Украине мужчин с болезнями сердца.