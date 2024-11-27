Банк России экстренно пытается спасти рубль, а Песков нелепо успокаивает россиян (видео)

В РФ надеются остановить падение курса

Российские власти пытаются сдержать курс рубля, который грохнулся до минимума за два года и уже пробил отметку 110 рублей за доллар. ЦБ РФ принимает экстренные меры, а тем временем у Путина успокаивают россиян нелепыми заявлениями.

Так, согласно заявлению Центробанка РФ, с 28 ноября и до конца он прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Такое решение там объяснили желанием "снижения волатильности финансовых рынков".

"Меры осуществляется в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", — передают российские СМИ.

В то же время ЦБ продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния.

При этом решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься регулятором "с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках".

"Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года", — объявил Банк России.

А тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался нелепо успокоить россиян. Он объяснил им, что курса доллара не отразится на них, потому что они получают зарплату в рублях.

Как сообщал "Телеграф", глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж.