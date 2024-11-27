В Украине хотят изменить подход к однополым бракам: что известно о новом законопроекте

ЛГБТ-браки пытаются узаконить в Украине

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект №12252 от 27 ноября 2024 года, касающийся внесения изменений в законодательные акты по партнерским союзам. Целью документа является привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами защиты прав человека.

Законопроект предусматривает урегулирование вопросов регистрируемых партнерств для совершеннолетних лиц независимо от их пола, опубликованного на сайте ВР.

Важно понимать, что регистрация документа в Верховной Раде не означает автоматического принятия. Для вступления в силу законопроект должен пройти несколько обязательных этапов: рассмотрение профильным комитетом, первое и второе чтение, голосование депутатов, подпись Президента.

Среди инициаторов документа – народные депутаты и депутаты девятого созыва: Инна Совсун, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая и другие.

Напомним, что это не первый законопроект относительно однополых браков. В марте 2023 г. в ВР зарегистрировали законопроект №9103. В прошлом году он получил поддержку ряда парламентских комитетов: молодежи и спорта, европейской интеграции, цифровой трансформации и социальной политики. Дополнительную поддержку оказали Министерство обороны и Министерство юстиции.

16 ноября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о готовности подписать законопроект о партнерском союзе двух совершеннолетних лиц одного или разных статей. Он подчеркнул, что поддержит документ при его принятии Верховной Радой.

Законопроект предлагает определить регистрируемое партнерство как семейный союз двух совершеннолетних лиц, основанный на взаимоуважении, взаимопонимании и взаимной поддержке. Целью документа является законодательно урегулировать права и обязанности партнеров.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине просят узаконить однополые браки. Прежде всего, инициатива касается военнослужащих, которые являются представителями ЛГБТ и хотели бы официально подтвердить свою связь с партнером.