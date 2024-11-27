В Україні хочуть змінити підхід до одностатевих шлюбів: що відомо про новий законопроєкт

ЛГБТ-шлюби намагаються узаконити в Україні

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроєкт №12252 від 27 листопада 2024 року, який стосується внесення змін до законодавчих актів щодо партнерських союзів. Документ має на меті привести українське законодавство у відповідність до європейських стандартів захисту прав людини.

Законопроєкт передбачає врегулювання питань реєстрованих партнерств для повнолітніх осіб незалежно від їхньої статі. Його картка опублікована на сайті ВР.

Важливо розуміти, що реєстрація документа у Верховній Раді не означає автоматичного ухвалення. Для набуття чинності законопроєкт має пройти декілька обов'язкових етапів: розгляд профільним комітетом, перше та друге читання, голосування депутатів, підпис Президента.

Серед ініціаторів документа — народні депутатки та депутати дев'ятого скликання: Інна Совсун, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Дмитро Гурін та Мар'яна Безугла.

Нагадаємо, що це не перший законопроєкт щодо одностатевих шлюбів. У березні 2023 року у ВР зареєстрували законопроєкт №9103. Протягом минулого року він отримав підтримку низки парламентських комітетів: молоді та спорту, європейської інтеграції, цифрової трансформації та соціальної політики. Додаткову підтримку надали Міністерство оборони та Міністерство юстиції.

16 листопада 2024 року Президент України Володимир Зеленський публічно заявив про готовність підписати законопроєкт про партнерський союз двох повнолітніх осіб однієї або різної статей. Він наголосив, що підтримає документ за умови його ухвалення Верховною Радою.

Законопроєкт пропонує визначити реєстроване партнерство як сімейний союз двох повнолітніх осіб, заснований на взаємоповазі, взаєморозумінні та взаємній підтримці. Документ має на меті законодавчо врегулювати права та обов'язки партнерів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні просять узаконити одностатеві шлюби. Насамперед ініціатива стосується військовослужбовців, які є представниками ЛГБТ і хотіли б офіційно підтвердити свій зв’язок із партнером.