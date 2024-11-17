Зеленский дал обещание ЛГБТ-сообществу (видео)

Украинцы уже успели отреагировать на это

В субботу, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет законопроект о партнерском союзе двух совершеннолетних лиц одного или разного пола. Однако есть нюанс.

По словам главы государства, это произойдет в том случае, если документ примет Верховная Рада, а когда парламент вынесет его на рассмотрение – пока неизвестно. Об этом он сказал во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления. Подходящее видео распространяют в сети.

Когда мероприятие уже завершилось, а Зеленский покидал площадку, у него спросили, поставит ли он свой подписавший под законом гражданские партнерства. Он вернулся и ответил "да". Больше никаких подробностей президент по этому документу не рассказал.

Реакция украинцев

Украинцы начали бурно обсуждать эту тему в сети. Мнения людей разделились. Телеграф собрал реакцию.

Кто-то поддержал такую идею. А другие писали, что это не ко времени. Также были комментарии по типу: "за что гибнут ребята на войне".

Что известно о законопроекте, разрешающем однополые партнерства

Речь идет о законопроекте №9103, зарегистрированном в Верховной Раде еще в марте 2023 года. В конце августа 2024 года его поддержал Комитет по здоровью нации, медпомощи и медстрахования.

Документ предлагает определить, что регистрируемое партнерство – зарегистрированный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и обязанности.

Этот проект закона уже получил поддержку четырех комитетов Верховной Рады: комитет молодежи и спорта, комитет по европейской интеграции, комитет по цифровой трансформации и комитет социальной политики и защиты прав ветеранов. В октябре 2023 его также поддержали Министерство обороны и Министерство юстиции.

Ранее "Телеграф" писал, какие проблемы у ЛГБТ-сообщества в Украине и как их решить.