Расставили все точки над "i" в вопросе внешней помощи

Малийские повстанцы-туареги заявили, что не получали никакой помощи от других стран в проведении операции, в результате которой нанесли серьезные потери наемникам ППК "Вагнер". Эти же слова относятся и к Украине, несмотря на предварительные заявления Главного управления разведки (ГУР).

Об этом говорит Мохамед Элмаулуд Рамадан из повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития", передает Reuters.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тин-Зауатене", — заявил он.

Мохамед также отметил, что ни в этой операции, ни в какой-либо другой повстанцы не получали помощи от Украины. Речь и об обучении бойцов, и о финансировании

"Нет, мы не получали никакой помощи от Украины", — ответил Рамадан на вопросы корреспондента.

Что предшествовало?

В конце июля стало известно, что повстанцы в Мали нанесли серьезные потери солдатам российского Африканского корпуса, состоявшем преимущественно с боевиков ППК "Вагнер", возле населенного пункта Тин-Зауатин. Тогда на мало-алжирской границе могли погибнуть от 20 до 50 российских боевиков. В то же время один из бывших "вагнеровцев" заявил, что погибли по меньшей мере 82 боевика.

Уже в начале августа переходное правительство Республики Мали заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Причиной этого якобы стали слова представителя ГУР Андрея Юсова о том, что Украина передавала разведданные туарегам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вслед за Мали еще одна африканская страна разорвала дипотношения с Украиной.