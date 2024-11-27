Угроза удара "Орешником", блэкаут в оккупации и тайный запрос Байдена для Украины: главное на утро

Главные новости утра 27 ноября

Утро 27 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Блэкаут в оккупации

Оккупированные Россией части Запорожской и Херсонской областей 27 ноября остались без электроснабжения. Местные паблики пишут, что, например, в оккупированном Мелитополе не работают светофоры. Также уже возникли проблемы с водоснабжением. Пособники захватчиков, которые называют себя "властью" на этой территории, называют причиной повреждение на линии электропередачи и просят людей "сохранять спокойствие".

Угроза удара "Орешником"

В России закрыли воздушное пространство в районе населенного пункта Капустин Яр. Там находится полигон, откуда 21 ноября по Днепру запустили баллистическую ракету средней дальности (5000 км и более), которую в России называют "Орешником". Соответствующее уведомление авиаперсоналу (NOTAM) можно найти на сайте Федерального управления авиации США. В некоторых СМИ это уже начали связывать с вероятностью новых запусков баллистических ракет. Однако эксперты в этом случае рекомендуют наблюдать за поведением посольств стран союзников. Стоит отметить, что NOTAM не является чем-то необычным в мире гражданской авиации. Например, для Ростовского района полетной информации (URRV), где находится Капустин Яр, лишь за 26 ноября таких было выдано более 30.

Тайный запрос Байдена

Перед тем как покинуть пост президента США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией. По данным американских СМИ, Байден еще не сделал предложения выделить дополнительное финансирование открыто, а направил запрос конгрессменам. Из 24 млрд 8 предлагается направить на финансирование контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов предназначено на пополнение запасов американского военного арсенала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму раздались взрывы.