Путин назвал объекты в Киеве, которые "могут стать целью" для "Орешника"

Путин сказал, что этому оружию нет аналогов

Самопровозглашенный президент российской федерации Владимир Путин прокомментировал очередной массированный ракетный удар по украинской территории. В своем заявлении он рассказал о деталях атаки и пытался запугать использованием новой ракетной системы "Орешник" по важным объектам.

Как сказал Путин, ночью 28 ноября россияне нанесли комплексный удар с использованием 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки якобы были поражены 17 военных и промышленных объектов на территории Украины (хотя на самом деле единственной целью РФ была энергетика, чтобы оставить украинцев без света). Его слова передают росСМИ.

Самопровозглашенный президент РФ анонсировал также удары по "центрам принятия решений в Киеве". Генеральный штаб и Министерство обороны РФ якобы прорабатывают возможные направления применения системы. На самом деле это классические устрашения Путина. Сначала в РФ говорили, что цель – это Банковая. Теперь выяснилось, что цели еще не избраны.

"Генштаб и Минобороны сейчас подбирают цели для поражения "Орешником" на территории Украины", – Путин.

В своем заявлении российский президент утверждает, что у "Орешника" есть уникальные характеристики. Он сравнил новую систему с другими ракетными комплексами. В частности, заявил, что российская ракета "Искандер" является аналогом трех модификаций ATACMS, причем с большей дальностью. Путин также назвал российскую ракету Х-101 аналогом западных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Путин подчеркнул, что в случае массированного применения этих ракет их мощь будет соизмерима с использованием ядерного оружия. По его словам, у России есть несколько готовых к применению ракетных систем этого типа.

Причиной возможного удара Путин назвал продолжение ракетных атак по российским территориям, в том числе по Брянской и Курской областям. Он подчеркнул, что испытание "Орешника" является вынужденным шагом.

Ранее "Телеграф" также писал об "Орешнике", надежде на Путина, главной ошибке Запада и не только. Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.