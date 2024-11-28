Путін зробив заяву про удар по Києву, в Україні пояснили, що це означає

Путін заявив, що не допустить появи в Україні ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін продовжує залякувати Україну своєю ракетою "Орєшнік" та ударами по Києву. Також він пригрозив атаками "усіми наявними засобами" у разі появи в України ядерної зброї.

Ці заяви глава Кремля зробив під час свого чергового брифінгу. Так, у відповідь на питання про удари по центрах рішень в Україні Путін заявив, що "сьогодні протягом дня все можливо".

"За радянських часів був жарт щодо прогнозу погоди: прогноз такий — сьогодні протягом дня все можливо", — сказав він.

Також Путін заявив, що не допустить появи в України ядерної зброї. При цьому російський лідер наголосив, що РФ використає усі наявні засоби ураження у разі отримання ядерної зброї українською стороною. Крім того, додав він, передача якоюсь країною ядерної зброї Україні стала б порушенням існуючих зобов'язань щодо нерозповсюдження ЯО.

Зазначимо, що в Україні вже прокоментували погрози Путіна вдарити по центрах прийняття рішень. Керівник ЦПД Олександр Коваленко вважає, що підвищення градуса загроз Путіна пов’язане з тим, що минулі залякування "Орєшніком" не дали результатів.

"Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про центри прийняття рішень. Ставка на інформаційний вплив, виключно, і створення паніки. Росія тактику з 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста — посилення тиску на РФ. Мир через силу", — сказав він.

Раніше "Телеграф" також писав про "Горішника", надію на Путіна, головну помилку Заходу і не тільки. Про це розповів екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.