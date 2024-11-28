В Тернополе горе-водитель пытался сбежать от патрульных: погоня завершилась неожиданно (видео)

К счастью, никто не пострадал

В Тернополе водитель Citroen совершил аварию и попытался скрыться от преследования патрульных. В результате погони мужчина протаранил служебное авто копов и слетел в кювет.

На горе-водителя составили сразу несколько админпротоколов и отстранили его от управления транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Тернопольской области.

Известно, что ночью на одной из дорог Тернополя патрульные заметили автомобиль "Ситроен", водитель которого врезался в металлический отбойник. Мужчина не остановился и поехал дальше.

Инспекторы подали спецсигнал об остановке, но водитель проигнорировал его и настойчиво продолжал движение. Тогда копы приняла решение начать преследование.

Патрульные на одной из улиц создали искусственный затор, но нарушитель за рулем авто совершил столкновение со служебным автомобилем и продолжил движение, не реагируя на законные требования полицейских.

В конечном итоге он не справился с управлением, влетел в ворота частного дома и съехал в кювет. После этого мужчина выскочил из автомобиля и попытался убежать.

Злоумышленника оперативно догнали и задержали. На 24-летнего горе-водителя составили сразу несколько админпротоколов и отстранили его от управления транспортным средством.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

Напомним, в столице пьяная автоледи убегала от патрульных и на скорости врезалась в дерево. Как оказалось, за рулем авто находилась 22-летняя девушка, которая имела явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование она категорически отказалась.

Поэтому патрульные отстранили гражданку от управления транспортным средством и составили на нее сразу несколько админпротоколов. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина на квадроцикле пытался убежать от патрульных. Полицейские принялись преследовать беглеца и в результате погони горе-водитель не справился со своим четырехколесным транспортным средством и на повороте перевернулся.