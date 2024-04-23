Водитель-рекордсмен по штрафам угрожал убить патрульных: чем закончилось резонансное дело в Тернополе

Водитель получил рекордное количество протоколов и 2 статьи "криминала"

В Тернополе водитель двигался на автомобиле, который имел техническую неисправность. Патрульные подали сигнал об остановке, которую водитель проигнорировал.

Событие произошло летом 2023 года. Несмотря на законное требование патрульных, водитель Mercedes-Benz пытался скрыться. Инспекторы бросились вдогонку. Об этом сообщается в патрульной полиции Тернопольской области.

Патрульным удалось остановить беглеца на территории гаражного кооператива. Мужчина вел себя агрессивно, провоцировал и унижал полицейских. Он преднамеренно препятствовал проезду служебного автомобиля. Кроме того, водитель-нарушитель угрожал представителям полиции расправой.

В связи с этим мужчину задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Впоследствии выяснилось, что он уже 17 раз получал штрафы за нарушение ПДД и не имел права управлять ТС по решению суда. Кроме того, его привлекли к ответственности еще по 2 статьям Уголовного Кодекса Украины — сопротивление работникам полиции и вмешательство в их деятельность (статьи 342 и 343 УКУ). Еще на него составили протокол по ст. 185 КУоАП — Злобное неповиновение.

Впоследствии дело передали в суд. На днях Тернопольский горрайонный суд вынес приговор по вышеуказанным статьям. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернополе пьяная мажорка на Лексусе совершила ДТП возле одного управления полиции, а затем переехала своим авто в другое управление. Ее отстранили от управления ТС.