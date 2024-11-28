У Тернополі горе-водій намагався втекти від патрульних: гонитва завершилася несподівано (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У Тернополі водій Citroen скоїв аварію та спробував втекти від переслідування патрульних. Внаслідок погоні чоловік протаранив службове авто копів і злетів у кювет.

На горе-водія склали одразу кілька адмінпротоколів та усунули його від керування транспортним засобом. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Тернопільської області.

Відомо, що вночі на одній із доріг Тернополя патрульні помітили автомобіль "Сітроен", водій якого врізався у металевий відбійник. Чоловік не зупинився та поїхав далі.

Інспектори подали спецсигнал про зупинку, але водій проігнорував його та наполегливо продовжував рух. Тоді копи вирішила розпочати переслідування.

Патрульні на одній із вулиць створили штучний затор, але порушник за кермом автівки зіткнувся зі службовим автомобілем і продовжив рух, не реагуючи на законні вимоги поліцейських.

Зрештою він не впорався з керуванням, влетів у ворота приватного будинку та з’їхав у кювет. Після цього чоловік вискочив із автомобіля та спробував втекти.

Зловмисника оперативно наздогнали та затримали. На 24-річного горе-водія склали одразу кілька адмінпротоколів та усунули його від керування транспортним засобом.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.

Нагадаємо, у столиці п’яна автоледі тікала від патрульних і на швидкості врізалася у дерево. Як виявилось, за кермом авто знаходилася 22-річна дівчина, яка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти медогляд вона категорично відмовилася.

Тому патрульні усунули громадянку від керування транспортним засобом і склали на неї одразу кілька адмінпротоколів. Її подальшу долю вирішить суд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік на квадроциклі намагався втекти від патрульних. Поліцейські почали переслідувати втікача і в результаті погоні горе-водій не впорався зі своїм чотириколісним транспортним засобом і на повороті перекинувся.