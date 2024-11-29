Военная подготовка станет обязательной в 2025 году: кого из мужчин коснется

Это не мобилизация, а обучение

Со следующего 2025 года все мужчины от 18 до 25 лет должны пройти базовую военную подготовку. Это не мобилизация, а обучение, преследующее несколько целей.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире КИЕВ24. Он подчеркнул, что такой подход позволит многим мужчинам избавиться от страхов и быть готовыми к службе.

"По сути, это начнется с 1 января, сначала студенты, а потом — все мужское население от 18 до 25 пройдет профессиональную военную подготовку. Это не мобилизация, это подготовка людей", — говорит Тимочко.

Он подчеркнул, что эта подготовка позволит мужчинам поближе познакомиться с военным делом, выбрать специализацию и учиться. То есть, каждый мужчина 18-25 лет в перспективе в Украине будет базово владеть военными навыками, а это поможет им во время мобилизации.

Тимочко добавляет, что эта подготовка покажет мужчинам военное дело и снимет большинство страхов. Но она не ускорит мобилизацию.

Напомним, что Кабмин разработал законопроект, по которому женщин в Украине будут брать на военный учет. Женщины, желающие проходить базовую военную подготовку и отвечающие критериям годности по состоянию здоровья, будут сначала браться на учет призывников. После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на военный учет военнообязанных.

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