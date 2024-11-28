Кого точно не мобилизуют в декабре

Некоторые получат отсрочку по семейным обстоятельствам

В Украине продолжится всеобщая мобилизация и в декабре. Однако не все мужчины могут быть призваны на службу.

"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют в этом году. Постановление Кабинета Министров №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Согласно законодательству, в перечень категорий, не подлежащих призыву, входят:

мужчины до 25 лет и старше 60 лет;

граждане, признанные непригодными к службе из-за состояния здоровья.

Также увольнение касается лиц, имеющих временные или постоянные физические ограничения, подтвержденные выводом военно-врачебной комиссии (ВВК), с возможностью повторного осмотра.

Граждане, имеющие право на отсрочку:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

граждане, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать при некоторых семейных обстоятельствах, а именно:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Отсрочку могут получить:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Стоит отметить, что женщины могут мобилизовать только по собственному желанию.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект №12104. Он предусматривает устранение правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Также был принят №11531. Данный законопроект предусматривает "обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры".

Народные депутаты поддержали своими голосами законопроект об отсрочке от мобилизации гражданским мужчинам, которые были в плену.

Ранее "Телеграф" писал, кому не нужно проходить ВВК в декабре. Не могут направить на медосмотр не военнообязанных мужчин.