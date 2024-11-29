"Ничего странного": Буданов прокомментировал слухи о своей отставке

Глава ГУР рассказал, какие у него отношения с президентом Украины

Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал разговоры о своем возможном увольнении. По его словам, у него нормальные рабочие отношения с президентом Украины, поэтому информация является "очередным вбросом".

Об этом он сообщил в издании BBC Украина. Он говорит, что это не первый вброс.

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного — вбрасывание слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", — считает Буданов.

Отвечая на вопрос об отношениях с Офисом президента, руководитель ГУР заверил, что "это обычный рабочий формат". "Почти каждый день докладываю президенту по ситуации".

По словам Буданова, война продолжается, перед ГУР стоит много задач, а любые угрозы, исходящие от российского режима, гипотетически реальны.

Комментируя последние угрозы Владимира Путина об использовании против украинцев новых ракет, руководитель ГУР сказал ВВС Украина, что это попытка помешать любым попыткам закончить войну.

По словам Буданова, против Украины использованы практически все виды имеющихся вооружений – от подлодок до стратегической авиации. "Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали", — говорит он о новой российской ракете.

Что предшествовало

Кирилла Буданова назначили на этот пост еще в августе 2020 года. Он — один из немногих руководителей силовых структур, продержавшихся на должности так долго.

Но в этом году украинские СМИ уже не раз писали, что Зеленский планирует заменить главного разведчика.

Уже 2 октября народный депутат "Слуги Народа" Юрий Мысягин сообщил, что возможность увольнения Буданова в правительстве не обсуждается.

22 октября Зеленский в беседе с журналистами сообщил, что не планирует менять главу украинской разведки, а также не рассматривает увольнение министра обороны.

На этой неделе издание NV сообщило, что в Офисе президента планируют уволить Кирилла Буданова. Якобы это кадровое решение "лоббирует" глава ОП Андрей Ермак.

"Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Наиболее этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны", — написало издание. Источники утверждают, что ряд заявлений Буданова могли навредить Украине.

Однако источники "Телеграфа" в СБУ эту информацию не подтверждают, а в окружении Буданова опровергают.