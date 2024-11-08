Легендарный генерал Марченко уволился со службы в ВСУ

Но его работа на будущее Украины не останавливается

Известный генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко увольняется со службы. Он еще в начале полномасштабного вторжения руководил обороной Николаева.

Как отметил Марченко на своей странице в Facebook, сейчас он проходит необходимое лечение.

"Никакие испытания врага, ни одно давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение", — говорится в сообщении.

В комментарии РБК-Украина он подтвердил свои слова, отметив, что это связано с лечением.

"Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным", — написал он.

Но на этом его служба во благо страны не завершается, ведь Марченко создает благотворительный фонд "Marchenko Foundation".

Что известно о Дмитрии Марченко

Он украинский военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины. Родился 25 февраля 1978 года в Николаевской области в семье военных. После школы мечтал поступить в военный институт, но дважды провалил вступительные экзамены, затем в ряды украинского войска попал через срочную службу в армии.

В 2014 году с начала оккупационной операции России он участвовал в боях в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады. В октябре 2014 участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. В сентябре 2015 года Марченко был назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Скандалы с Марченко

В 2019 году Марченко и четырех его подчиненных (которым также избрали меры пресечения) подозревали в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что правительство уволило одного из заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова.