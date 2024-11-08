Легендарный генерал Марченко уволился со службы в ВСУ
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Но его работа на будущее Украины не останавливается
Известный генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко увольняется со службы. Он еще в начале полномасштабного вторжения руководил обороной Николаева.
Как отметил Марченко на своей странице в Facebook, сейчас он проходит необходимое лечение.
"Никакие испытания врага, ни одно давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение", — говорится в сообщении.
В комментарии РБК-Украина он подтвердил свои слова, отметив, что это связано с лечением.
"Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать бесполезным", — написал он.
Но на этом его служба во благо страны не завершается, ведь Марченко создает благотворительный фонд "Marchenko Foundation".
Что известно о Дмитрии Марченко
Он украинский военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины. Родился 25 февраля 1978 года в Николаевской области в семье военных. После школы мечтал поступить в военный институт, но дважды провалил вступительные экзамены, затем в ряды украинского войска попал через срочную службу в армии.
В 2014 году с начала оккупационной операции России он участвовал в боях в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады. В октябре 2014 участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. В сентябре 2015 года Марченко был назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Скандалы с Марченко
В 2019 году Марченко и четырех его подчиненных (которым также избрали меры пресечения) подозревали в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что правительство уволило одного из заместителей Министра обороны Украины Рустема Умерова.