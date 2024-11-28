Украина готова ко второму Саммиту мира: у Зеленского рассказали о наработанном плане

Мероприятие обязательно должен состояться

Уже в ближайшем будущем Украина готова провести второй Саммит мира. План уже наработан совместно с партнерами, а география поддержки нашей страны продолжает расширяться.

Об этом во время саммита "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, "уже наработана общая рамка, которая станет основой для второго Саммита мира".

Во время своего выступления Ермак сказал о том, что Украина готова провести второй Саммит мира уже в ближайшем будущем. Для этого состоялось множество консультаций с партнерами и был наработан совместный план.

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго Саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", — подчеркнул Ермак.

Он также заявил о том, что за последние два года Украина стала только сильнее на пути к полноценному членству в НАТО, а география поддержки нашей страны продолжает расширяться от Европы до Азии и от Северной Америки до Африки.

Напомним, что Украина хочет организовать саммит мира, который изначально планировался на ноябрь до конца текущего года. На это мероприятие собираются позвать и Россию, а в качестве посредника при переговорах между сторонами войны видят Турцию.

При этом Владимир Зеленский отметчал, что во время встречи был бы рассмотрен подробный план окончания войны, который подготовит Украина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращением всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".