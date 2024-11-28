Важный союзник отказался продавать Украине оружие, Умеров убедить не смог, — СМИ

Одна из причин отказа – высокий спрос на военную технику Южной Кореи

Во время визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просила продать Украине вооружение. Однако правительство страны не согласилось.

Как сообщает южнокорейский телеканал SBS, Украина просила именно продать оружие, а не предоставить его бесплатно. В частности, речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах противовоздушной обороны, среди которых радиолокационные системы и артиллерийские снаряды.

В ответ правительство Южной Кореи заявило, что экспорт оружия в Украину связан со сложностями. Дело в том, что это может привести к нарушению корейских законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий.

Еще одна причина отказа – высокий спрос на военную технику Южной Кореи. В правительстве страны отметили, что из-за высокого спроса и экспортных обязательств поставки систем Cheongung ранее в 2030 году невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Южная Корея сейчас рассматривает "все возможные сценарии" предоставления помощи Украине. В Сеуле прокомментировали возможность предоставления военной помощи.