Без снега, но с густыми туманами: синоптик рассказал, какой будет погода в начале декабря

Нас ждет достаточно комфортная погода

Первые десять дней декабря обещают быть достаточно мягкими для начала зимы. Синоптики прогнозируют комфортную погоду без неожиданных сюрпризов, резких температурных колебаний и значительных осадков.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Он подчеркнул, что в начале декабря в Восточной Европе будет господствовать высокое атмосферное давление и антициклоны. Именно это и будет влиять на умеренность погодных условий в Украине.

При этом отдельным регионам стоит приготовиться к затяжным туманам, которые могут сопровождаться моросью или легким снегом. В основном же по Украине в первую декаду декабря будет сохраняться облачная и почти безветренная погода.

Погода в Украине 1-5 декабря

В первые дни месяца температура будет колебаться от 0 до +5°C, а на юге страны и Закарпатье воздух местами прогреется до +10°C. Ночные температуры ожидаются в пределах от -3 до +3°C.

"В основном будет сухо, особенно в центральных, южных и восточных регионах. Только на западе и в Карпатах временами возможен снег, местами с дождем", — объясняет синоптик.

В то же время на дорогах северных и западных областей прогнозируется гололедица.

Погода в Украине 6-10 декабря

В этот период месяца погоду в основном будет определять мощный антициклон с центром давления 781-783 мм рт. ст., что значительно превышает климатическую норму.

"Украина окажется на западной и юго-западной окраине этого антициклона. Будут преобладать ветры юго-восточного направления", — объясняет Игорь Кибальчич.

Осадки благодаря влиянию антициклона будут незначительными — небольшие дожди с мокрым снегом возможны лишь в отдельных восточных и западных областях.

По словам синоптика, на большинстве территории страны дневная температура будет колебаться ночью от -4 до +2 °C, а днем — от -1 до +5 °C. В южных регионах и Крыму будет на 2-5 °C теплее.

В целом Кибальчич утверждает, что опасных метеорологических явлений в ближайшие дни не предвидится.

Карта поля аномалий атмосферного давления в Европе на 6 декабря 2024 года

Напомним, в декабре 2024 года в Европе и Украине погода будет очень разнообразной – все из-за циклонов и температурных контрастов. В Центральной и Западной Европе циклоны, доминирующие в атмосфере, создадут условия для частой смены погодных режимов.

Начало месяца пройдёт под влиянием полей высокого давления, что обеспечит относительно сухую и прохладную погоду. Однако ближе к середине декабря прогнозируется усиление циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температуры и давления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине заснежит по народным поверьям и какой будет зима. Стоит отметить, что эти приметы не точный прогноз погоды, однако они наследие наших предков.