Будет ли декабрь снежным? Украинцам обещают погодные сюрпризы

Декабрь 2024 года станет типичным переходным месяцем между осенью и зимой

В декабре 2024 года в Европе и Украине погода будет очень разнообразной – все из-за циклонов и температурных контрастов.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, аномальные высокие температуры ожидаются на севере Европы и в Арктическом регионе. Согласно прогнозам, средние значения здесь будут превышать многолетние нормы на +4…+7 °С.

В Центральной и Западной Европе циклоны, доминирующие в атмосфере, создадут условия для частой смены погодных режимов. Начало месяца пройдёт под влиянием полей высокого давления, что обеспечит относительно сухую и прохладную погоду. Однако ближе к середине декабря прогнозируется усиление циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температуры и давления. В среднем температурный фон в этих регионах будет на 1 – 3 °С выше нормы.

Южная Европа: Балканы, Турция и Чёрное море. Здесь доминировать будет область высокого атмосферного давления. Это приведёт к относительно стабильной погоде с температурой в пределах сезонной нормы, местами ниже на 2 – 4 °С. В горных и предгорных районах возможно формирование устойчивого снежного покрова, особенно в конце месяца.

В Украине декабрь 2024 года станет типичным переходным месяцем между осенью и зимой. В северных и центральных областях средняя температура будет колебаться в пределах -1…-4 °С, что соответствует многолетним значениям. В Карпатах будет холоднее: от -5 до -7 °С. Снежный покров ожидается нестабильным — снег будет часто сменяться дождём. На юге и в Крыму зимние условия будут выражены достаточно слабо — средняя температура в этих регионах ожидается выше 0 °С, хотя возможны кратковременные морозы.

В целом первая декада декабря будет относительно спокойной. Вторая декада ознаменуется приходом интенсивных циклонов и атмосферных фронтов практически по всей Европе. Этот период принесёт порывистые ветры, частые осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температуры на 2 – 6 °С выше нормы. В конце месяца, после 20 – 22 декабря, ожидается приход арктического воздуха с северо-запада, что вызовет похолодание. Насколько сильным и долгим будет это полярное вторжение, предсказать пока сложно. Таким образом, декабрь 2024 года будет характеризоваться переменчивыми погодными условиями с сильным влиянием циклонов, периодическими оттепелями и температурными контрастами по всей территории Европы и Украины.

На карте показан ориентировочный прогноз аномалии среднемесячной температуры в декабре 2024 по территории Европы, согласно данным Мировых центров погоды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда синоптики обещают украинцам существенное похолодание. Об этом рассказали в "Укргидрометцентре".