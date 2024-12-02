Шольц приехал в Киев с подозрительным чемоданом, который не выпускал из рук

В сети гадают, что там могло быть

Впервые за два с половиной года 2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он привлек внимание своим массивным чемоданом, который нес сам и буквально не выпускал из рук.

В сети размышляют, что там может быть, ведь действительно очень странно, что первое лицо государства во время заграничного визита лично несет свой багаж. Также удивило то, что чемодан выглядел очень легким. Да и сам он интересный: как пишет Telegram-канал Harley Quinn, производитель чемодана – Rimowa и стоит он 1190 евро.

Этот немецкий бренд люксовых чемоданов и сумок основан в 1898 году. Уже более 120 лет Rimowa выпускает чемоданы с рифленым высокопрочным алюминиевым или сверхлегким поликарбонатным корпусом, ставшим визитной карточкой этого бренда.

На видео, как Шольц выходит из поезда, можно увидеть, что он держит чемодан в правой руке. Выйдя из вагона, он переложил его в левую и стал здороваться с теми, кто его встречал.

"Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что мы говорим. Чтобы это еще раз прояснить, сегодня вечером я ехал в Киев: поездом через страну, которая более 1000 дней защищалась от захватнической войны России", – написал Шольц в соцсети Х.

Чтобы не было в чемодане Шольца, там точно не дальнобойные ракеты Taurus, которых так ждет Киев. Как сообщал "Телеграф", на днях канцлер Германии объяснил, почему он против их передачи Украине. Кроме того, он раскритиковал политиков, которые хотели бы это сделать.