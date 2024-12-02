Шольц приїхав до Києва з підозрілою валізою, яку не випускав з рук

У мережі гадають, що там могло бути

Вперше за два з половиною роки 2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він привернув увагу своєю масивною валізою, яку ніс сам та буквально не випускав з рук.

У мережі розмірковують, що там може бути, адже дійсно, дуже дивно, що перша особа держави під час закордонного візиту особисто несе свій багаж. Також здивувало те, що валіза виглядала дуже легкою. Та й сама вона цікава: як пише Telegram-канал Harley Quinn, виробник валізи — Rimowa і коштує він 1190 євро.

Цей німецький бренд люксових валіз та сумок, засновано у 1898 році. Вже понад 120 років Rimowa випускає валізи з рифленим високоміцним алюмінієвим або надлегким полікарбонатним корпусом, які стали візитівкою цього бренду.

На відео, як Шольц виходить з потягу можна побачити, що він тримає валізу у правій руці. Вийшовши з вагону, він переклав її у ліву, та почав вітатися з тими, хто його зустрічав.

"Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо. Щоб це ще раз прояснити, сьогодні ввечері я їхав до Києва: потягом через країну, яка понад 1000 днів захищалася від загарбницької війни Росії", — написав Шольц у соцмережі Х.

Щоб не було в валізі Шольца, там точно не далекобійні ракети Taurus, на які так чекає Київ. Як повідомляв "Телеграф", днями канцлер Німеччини пояснив, чому він проти їх передачі Україні. Крім того, він розкритикував політиків, які б хотіли це зробити.