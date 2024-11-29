Мобилизация с 1 декабря: кто может получить повестку
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Мобилизационные мероприятия продлятся до конца года
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных граждан могут вызвать в ТЦК и СП для уточнения данных, прохождения медосмотра и призыва на службу.
"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 декабря. Так, призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:
- получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебной комиссии;
- ранее имели статус "ограниченно пригодный" (должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025);
- обладают дефицитной военно-учетной специальностью.
Мобилизация мужчин старше 50 лет
Несколько месяцев назад появилась информация о секретной директиве Командования Сухопутных войск, запрещающей призыв мужчин в возрасте от 50 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.
Мобилизируют младше 25 лет
Мужчин в возрасте до 25 лет, имеющих статус призывников, не призывают на военную службу. Однако если гражданин этого возраста имеет статус военнообязанного, он подлежит мобилизации.
Этот статус могут получить те, кто:
- отслужил в армии в мирное время;
- окончил военную кафедру или военный вуз и получил военно-учетную специальность.
Студенты: кого коснется мобилизация
Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование, имеют право на отсрочку. Это также касается аспирантов и докторантов. Однако мобилизации могут подлежать:
- студенты заочного или вечернего отделения;
- получающие второе высшее образование;
- студенты, зачисленные на уровень ниже предыдущего образования;
- студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки.
Кроме того, дневная форма обучения для аспирантов-контрактников будет отменена и в 2025 году. Это означает, что они не получат право на отсрочку от мобилизации.
Могут мобилизовать с отсрочкой
Гражданам, имеющим право на отсрочку, но не подтвердившим ее документально, могут вручить повестку. Также мобилизовать могут мужчин, если их отсрочка оформлена с нарушениями или ненадлежащим образом. Кроме того, повестку могут получить граждане, не продлившие отсрочку.
Ранее "Телеграф" писал, кого точно не мобилизуют в декабре. Некоторые получат отсрочку по семейным обстоятельствам.