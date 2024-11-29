Мобилизация с 1 декабря: кто может получить повестку

Мобилизационные мероприятия продлятся до конца года

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных граждан могут вызвать в ТЦК и СП для уточнения данных, прохождения медосмотра и призыва на службу.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 декабря. Так, призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебной комиссии;

ранее имели статус "ограниченно пригодный" (должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025);

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Мобилизация мужчин старше 50 лет

Несколько месяцев назад появилась информация о секретной директиве Командования Сухопутных войск, запрещающей призыв мужчин в возрасте от 50 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.

Мобилизируют младше 25 лет

Мужчин в возрасте до 25 лет, имеющих статус призывников, не призывают на военную службу. Однако если гражданин этого возраста имеет статус военнообязанного, он подлежит мобилизации.

Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военную кафедру или военный вуз и получил военно-учетную специальность.

Студенты: кого коснется мобилизация

Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование, имеют право на отсрочку. Это также касается аспирантов и докторантов. Однако мобилизации могут подлежать:

студенты заочного или вечернего отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на уровень ниже предыдущего образования;

студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки.

Кроме того, дневная форма обучения для аспирантов-контрактников будет отменена и в 2025 году. Это означает, что они не получат право на отсрочку от мобилизации.

Могут мобилизовать с отсрочкой

Гражданам, имеющим право на отсрочку, но не подтвердившим ее документально, могут вручить повестку. Также мобилизовать могут мужчин, если их отсрочка оформлена с нарушениями или ненадлежащим образом. Кроме того, повестку могут получить граждане, не продлившие отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, кого точно не мобилизуют в декабре. Некоторые получат отсрочку по семейным обстоятельствам.