Как мобилизуют мужчин старше 50 лет

Мобилизации могут избежать мужчины со слабым здоровьем, отсрочкой или бронированием

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных. Среди них есть категория мужчин старше 50 лет. Их тоже могут мобилизовать. После 60 лет их снимают с учета по возрасту.

В Волынском ТЦК и СП отметили, что мужчин после 50 лет мобилизуют, если они пригодны по состоянию здоровья, имеют соответствующую военную специальность или имеющийся опыт.

Лица этого возраста также могут иметь отсрочку или бронирование или другие законные основания не быть мобилизованными. Порядок призыва регламентируется внутренним предписанием. Состояние здоровья военнообязанных определяется при прохождении ВЛК.

Согласно украинскому законодательству установлен предельный возраст пребывания на военной службе. Для контрактников рядовых, младших сержантов или старшин до 45 лет, контрактников старшего сержантского старшинского состава до 50 лет, контрактников высшего сержантского и старшинского состава до 55 лет.

Для тех, кто проходит службу во время продолжающегося особого периода, рядовые, сержанты и старшины младшего и старшего офицерского состава служат до 60 лет. Однако военнослужащих высшего офицерского состава могут дольше служить Украине до 65 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после переезда в другой населенный пункт или район при смене подчинения ТЦК и СП нужно становиться на учет заново. Сделать это можно не по месту регистрации