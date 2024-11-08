Почему мужчин после 50 лет не мобилизуют

Все зависит от военно-учетной специальности

Месяц назад вышла секретная директива Командования Сухопутных Войск, по которой мужчины 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Так, в учебных центрах ВСУ на сегодня осталось менее десятка мобилизованных, которым за 50 лет.

Об этом "Главкому" сообщил источник в Главном управлении доктрин и подготовке Генерального штаба ВСУ. Там пояснили, что боевые подразделения не заинтересованы в привлечении старших людей на передовую из-за возможных физических ограничений и хронических заболеваний , осложняющих выполнение боевых задач.

Однако есть некоторые исключения. Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, имеющих дефицитные военно-учетные специальности, могут мобилизовать . В частности, сварщиков, ремонтников тяжелой техники, связистов могут призвать при необходимости.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет, которые являются призывниками, официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако юристы обращают внимание на то, что граждане этой возрастной категории могут получать повестки.

Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, с какого возраста мобилизуют в Украине. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет считаются призывниками, но есть исключения.