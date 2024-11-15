Украина не получит приглашение в НАТО даже в 2025 году: польский министр объяснил причину

Вступления Украины в Альянс противятся не только США и Германии

Украина, скорее всего, не получит приглашение на вступление в НАТО не только в 2024 году, но и в 2025 году. Ее не пригласят даже во время саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года, несмотря на все требования Киева.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24. Он сказал, что сейчас нет причин надеяться, что этот вопрос будет сдвинут с места.

"Нет никаких признаков того, что на ближайшем саммите НАТО в Гааге это приглашение будет выдано", – заявил министр.

Более того, Косиняк-Камыш добавил, что вступлению Украины в Альянс противятся не только США и Германия, но и некоторые соседи Польши. Очевидно, он имел в виду пророссийские Венгрию и Словакию.

Добавим, что недавно президент Парламентской ассамблеи Альянса конгрессмен Джерри Коннолли сказал, что приглашение Украины на вступление в НАТО не выдается прямо сейчас, потому что "сейчас идет война".

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО. Это должно произойти до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием президента США.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, когда Украина может стать членом НАТО. Он также напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.