Что грозит тем, кто не явился в ТЦК без уважительных причин

Разъяснение предоставили в Черниговском областном ТЦК СП

Россия продолжает вести войну против Украины, продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Существует лишь несколько уважительных причин для неявки в ТЦК после получения повестки, а для тех, кто не явился без веских оснований, предусмотрено наказание.

На Facebook-странице Черниговского областного ТЦК СП рассказали, какие причины для неявки в ТЦК по повестке считаются уважительными. Их не так много.

"Это может быть: действие стихийного бедствия, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его (получившего повестку, — ред.) возможности лично прибыть в определенные пункт и срок, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника", – говорится в сообщении.

Важно знать, что наличие таких причин должно быть подтверждено документально. Военнообязанный должен лично явиться в ТЦК в течение трех дней с даты, указанной в повестке, и устно или письменно сообщить об уважительных причинах неявки и предоставить документы.

В ТЦК напомнили, какое наказание действует сейчас за безосновательное неприбытие в военкомат. Законом Украины за такое административное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов.

"Учитывая, что необлагаемый налогом минимум — это 17 гривен, то сумма штрафа — от 17 000 до 25 500 гривен", — уточнили в ТЦК.

Если человек будет и дальше уклоняться от призыва, ему будет грозить уже уголовная ответственность. Такие действия подпадают под статью 336 УКУ, предусматривающую лишение свободы от 3 до 5 лет.

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