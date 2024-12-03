Будет рыба – пожарим. Политолог объяснил, будут ли выборы в Украине в 2025 году

Эксперты общаются со всеми заинтересованными сторонами политического ландшафта

В Украине идет полномасштабная война с Россией, поэтому, несмотря на активные слухи о подготовке выборов — в нашей стране нет настоящего политического процесса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Института когнитивного моделирования, социальный технолог Виктор Березенко.

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— Все в последнее время, особенно в последние два месяца, так возбудулись, что вот-вот будут выборы. Но я точно могу сказать, что мы со всеми на связи, мы общаемся со всеми, но ни с кем сегодня не сотрудничаем. То есть, мы держим руку на пульсе, когда эти люди в Брюсселе, мы встречаемся, общаемся, — говорит политтехнолог.

По его словам, у него нет реалистичных оснований полагать, что выборы будут.

— Сейчас это просто фантазии. Может, кому так хотелось бы, может, ожидания какие-то есть. Но если мы посмотрим в лицо реальности, то сейчас даже сложно подумать о выборах, самое главное сейчас происходит на поле боя, — отмечает политический эксперт.

Виктор Березенко рассказал, что в рамках простых человеческих отношений он общается со многими людьми во всех институтах власти.

— Среди них достаточно опытных людей. И они, по моему мнению, на 100% не могут быть уверены сейчас. На всякий случай кто-то готовится [к выборам 2025 года]. Но они так же готовились и год назад, — говорит политтехнолог.

Он напомнил, что в 2023 году многие говорили, что осенью 2024 года точно будут выборы, но на самом деле ничего не произошло.

— Я отношусь к этому мнению иначе — когда будет рыба, будем ее жарить. И люди, с которыми я общаюсь, более ориентированы на то, что надо быть на всякий случай готовым, но никто не делает высокие ставки, — подытожил соучредитель Института когнитивного моделирования.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп Виктория Гриб назвала условие выборов в 2025 году.