Прикинутся "нейтральными". Два лозунга, под которыми пророссийские партии пойдут на выборы

В Украине есть прослойка общества, на настроениях которой может играть РФ

Несмотря на заявления представителей партии власти об отсутствии подготовки к выборам 2025 года, социсследования показывают чрезвычайно высокий рейтинг доверия отдельно к военным и отдельно — всем остальным.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Института когнитивного моделирования, социальный технолог Виктор Березенко. По его словам, есть военный политический ландшафт и остальные игроки.

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— Как сложится конфигурация всех остальных игроков, я действительно не знаю. Военные точно будут в топе, – говорит политический эксперт.

При этом он предположил, что сторонники Кремля тоже попытаются выйти на политическую арену.

— Откровенные пророссийские силы не будут иметь успеха в Украине. Но судя по социсследованиям, определенные политические силы, которые будут себя позиционировать, например, нейтральными, не ультрапатриотическими, не ультразападными, есть прослойка общества, на настроениях которой они могут играть, — считает Виктор Березенко.

То есть в вопросе переговоров, языковом вопросе, согласно исследованиям, у них есть потенциал для работы. Я не понимаю, насколько этот потенциал велик, есть у них шанс пройти проходной барьер или нет. Вообще, каким будет закон о выборах, каким будет проходной барьер, мы даже не понимаем сейчас, — добавил политтехнолог.

Ранее Виктор Березенко объяснил "Телеграфу", будут ли выборы в 2025 году.