Могут ли выдавать повестки на блокпостах: что говорит закон

Отказ от повестки считается административным нарушением

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных граждан могут оповещать не только на улицах.

Механизм вручения повесток и мобилизации в Украине определен Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560. Об этом рассказывают юристы адвокатской компании "INSEININ".

Согласно действующему законодательству, повестки могут вручаться военнообязанным и резервистам круглосуточно:

по месту жительства или регистрации;

на работе или учебе;

в общественных местах, домах и сооружениях, в том числе в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска (блокпостах) и через государственную границу;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Повестки могут вручать:

представители ТЦК и СП;

группы оповещения, которые могут включать сотрудников ТЦК, местных администраций и полиции.

Можно ли отказаться от повестки на блокпосту

Законодательство не предусматривает возможности отказа от повестки. В случае такой попытки представители ТЦК или полиции имеют право составить акт об отказе, фиксируя это фото- и видеосъемкой. Документ будет использован в качестве доказательства для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Штраф за отказ от повестки составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен. Также в случае уклонения, полицейские могут задержать военнообязанного и доставить его в ТЦК для составления протокола.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали, почему повестки выдают в общественных местах. Если во время проверки документов выявляются нарушения воинского учета или разногласия в информации между военно-учетным документом и данными базы "Оберег", мужчина может быть вызван в ТЦК.