Уже вторая страна НАТО опровергла возможность отправки своих войск в Украину

Пока в Польше не представляют такой возможности

В Польше отрицали возможность отправки войск НАТО в Украину после достижения прекращения огня. Варшава против миротворцев на территории нашего государства.

Злкрема, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в комментарии телеканала TVN24 подчеркнул, что не представляет себе сценария, подобного иракской модели распределения территорий.

"Я не представляю себе ситуации, при которой (в Украине — Ред .) будут зоны (ответственности — Ред. ) отдельных государств, как это было в Ираке", — сказал Косиняк-Камиш.

Министр также прокомментировал информацию о мирном плане избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, пока не существует конкретного плана, а есть только предположения, которые появились до и после президентских выборов.

Параллельно канцлер Германии Олаф Шольц официально заявил о невозможности отправки немецких военнослужащих в Украину. В речи в Бундестаге он подчеркнул, что пока рано говорить о миротворческих силах.

Ранее ряд западных медиа сообщал об обсуждении в Европе потенциальной отправки войск для обеспечения прекращения огня. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе отметила, что кроме гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, возможно международное присутствие для контроля прекращения боевых действий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Германия может ввести в Украину свои войска, но при одном условии. Германия поддержит все меры, которые могут служить миру в долгосрочной перспективе.