Более 4 часов без света: какие графики отключений 3 декабря

Энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов

Во вторник, 3 декабря, в Украине вновь будут отключения света. Электричества не будет с 7:00 до 21:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отключения света для бытовых потребителей будут выглядеть следующим образом:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 6:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения электричества.

Причиной длительного отключения света в Украине является ликвидация последствий российских ракетно-дроновых ударов по объектам критической инфраструктуры, в т.ч, объектам электроэнергии в четверг, 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование и вернуть его в работу.

Также в "Укрэнерго" предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно узнать на сайте или в социальных сетях соответствующих облэнерго. Энергетики призвали украинцев бережливо потреблять электричество.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом в Украине улучшится при одном условии.