Поїхали домовлятися про мир? Що насправді обговорює Єрмак із командою Трампа, — WSJ

Україна готова говорити про мир за певних умов

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з майбутніми високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа. Українську делегацію прийняли Майк Волтц, який може стати радником з нацбезпеки, та Кіт Келлог — ймовірний спецпредставник щодо України.

Українські посадовці намагаються узгодити позиції з майбутньою адміністрацією США ще до вступу Трампа на посаду. За даними The Wall Street Journal, після трьох років війни Україна готова говорити про мир, але він має бути стійким і довгостроковим.

"Нестабільний, тимчасовий мир не служить інтересам США чи України", — пише видання з посиланням на джерело, знайоме з думкою Києва.

Україна готова говорити про мир за певних умов. Головна з них — вступ до НАТО як гарантія безпеки від нових нападів Росії. Президент Зеленський раніше заявляв про можливість припинення вогню за умови вступу України до НАТО, зазначивши, що повернення окупованих територій можливе через дипломатичний тиск.

Проте, за словами видання, команда Трампа не зацікавлена в наданні Україні членства в НАТО. Водночас повідомляється, що Келлог підтримує надання зброї Україні від адміністрації Байдена, вважаючи це важелем впливу на Москву під час можливих переговорів.

Під час візиту до США Єрмак також побував у Флориді, де поспілкувався з майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Келлог розкрив деталі вересневої зустрічі Зеленського та Трампа. Мова йшла про те, що "пора закінчувати цю війну", яка триває вже понад тисячу днів.