Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ. Что стало причиной

Об этом заявил глава МИД

Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) для обсуждения российских ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины. Оно должно состояться 12 декабря.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X (Twitter). Он добавил, что российские удары по подстанциям, определенным МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, представляют глобальную угрозу.

Напомним, в ночь на 28 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине с использованием 188 средств воздушного нападения. Силы ПВО Украины сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура Украины.

В частности, под ударом были подстанции вблизи Ровенской атомной электростанции. В результате атаки без энергоснабжения остался 681 населенный пункт.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 3 декабря, российская армия ударила по объекту энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Без электричества осталась часть города.

Также мы писали, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, регулярные массированные обстрелы критической инфраструктуры привели к существенным повреждениям энергетической системы Украины. Зимой время отключения света может возрасти до 12-16 часов в день.