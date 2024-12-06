Вернуться с войны и сидеть без работы: почему ветераны почти не регистрируются в центрах занятости и что предлагает власть

Адаптировать рабочие места для бывших военных с инвалидностью дорого

Только небольшая часть ветеранов, которые ищут работу, регистрируется в центрах занятости. Дело в том, что за годы войны между ветеранами и работодателями сформировалось предвзятое отношение.

Об этом "Телеграфу" рассказала Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова 5 декабря на прессбрифинге, организованном вместе с коалицией авторов концепции ветеранской политики на ближайшие годы.

"Мы видим взаимную стигматизацию"

Как признает глава Минветеранов, трудоустройство сейчас одна из больших задач для учреждения.

— Дело в том, что практики других стран не всегда применимы к нашей ситуации. У нас ветераны – это люди всех возрастов, которые, в отличие от других стран, обычно имеют гражданский опыт, а не просто переходят с военной службы на гражданскую жизнь, – указывает министерша.

Во-вторых, отмечает Калмыкова, следует учитывать, что за годы войны сформировалась определенная взаимная стигматизация (предвзятое отношение — Ред.) между ветеранами и работодателями.

Работодатели часто воспринимают ветеранов через призму предубеждений, таких как возможные проблемы с психическим здоровьем, физическую неполноценность и сложности с адаптацией к гражданским условиям. Со своей стороны, ветераны могут быть настроены скептически к любым предложениям.

— Несмотря на то, что многие крупные компании разработали внутренние политики по трудоустройству ветеранов и создали соответствующие подразделения, эта работа остается недостаточной, — говорит она.

По ее словам, без поддержки сети Veteran Hub, имеющей большой опыт и помогающей работодателям совершенствовать свои политики, было бы гораздо сложнее. Однако, даже эти усилия не могут полностью удовлетворить потребности ветеранов в трудоустройстве и работодателей в квалифицированных работниках.

Работодатели могут преодолеть кадровый дефицит

Как акцентирует глава Минвентеранов, правительственная программа, которая способствует адаптации рабочих мест к нуждам людей с инвалидностью, полученной в результате войны, не только обеспечивает ветеранам шанс на трудоустройство, но и помогает работодателям решить кадровый дефицит.

По словам Калмыковой, хорошо работают программы профессиональной ориентации. Они разработаны Министерством по делам ветеранов, службой занятости и включают в себя ваучеры на обучение. Однако сейчас еще проводится анализ, чтобы переориентировать эти программы.

— Мы предлагаем изменить подход: ориентироваться не только на то, что может предложить образовательный рынок (курсы, тренинги и т.д.), но и на реальные вакансии, которые уже существуют или планируют открывать работодатели. Благодаря этому можно будет обеспечить подготовку кадров под конкретные должности с гарантированным трудоустройством, — говорит чиновница.

"Не все ветераны ищут работу через центры занятости, но предложения там есть"

По словам Натальи, в центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано не так много ветеранов — около 9 тысяч человек. Однако министерство отдает себе отчет, что не все ветераны, которые ищут работу, обращаются в эти учреждения.

— В центрах занятости для ветеранов предложения очень разнообразны – от должностей в сфере охраны до корпоративных директоров. Ограничений по вакансиям пока нет. Основная проблема состоит в том, что работодатели и ветераны часто не находят друг друга. Наша общая задача – это построить маршрут, на котором они смогут встретиться, — говорит Калмыкова в комментарии "Телеграфу".

Это элемент, который нельзя рассматривать отдельно от других.

— Ну и последнее: на самом деле мы видим в этом роль Министерства. Мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь как можно большему числу работодателей создать условия не только для возвращения работников, которые ушли защищать страну из их коллективов. Это обычно проще, ведь знакомые люди, с которыми компании поддерживают связь, а также их семьи. Но также важно привлекать новых работников, понимая, какой вклад может внести ветеран в трудовой коллектив как ресурс, — рассказала министерша о новых подходах в рамках стратегии.

По ее словам, сейчас в Министерстве работает рабочая группа, разрабатывающая методические рекомендации для работодателей. Они касаются не только бизнеса, но и государственной службы, органов местного самоуправления и других государственных учреждений. Ведь величайшим работодателем в стране является государство.

Законодательные ограничения усложняют трудоустройство ветеранов

Как отмечает Председатель правления Veteran Hub Ивона Костина, существуют определенные законодательные ограничения, которые затрудняют трудоустройство ветеранов, особенно возвращающихся с инвалидностью, полученной в результате службы или боевых действий.

— Решение этого вопроса возможно через реформу МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии — Ред.), а также настройку Украины на работу с международной классификацией функциональности. Это позволит уменьшить потерю квалифицированных кадров, которые идут на службу, а по возвращению теряют доступ к профессии, в которой они имели опыт и компетенцию. Особенно это касается производственной среды, которая больше всего страдает от потери таких ценных работников, — говорит "Телеграфу" Ивона Костина.

По ее словам, ветераны хотят работать и вернуться к работе, где у них были профессиональные навыки и опыт, но из-за законодательных ограничений часто не имеют права выполнять эту работу в дальнейшем. В частности, можно упомянуть о юридической коллизии, когда ветераны вынуждены выбирать между статусом УБД и статусом личности с инвалидностью в результате войны. Также нужно учесть, что действующее украинское законодательство не связывает статус ветерана с увольнением с военной службы, что предусматривает снятие с военного учета. Подобные ограничения не всегда справедливы или обоснованы — они часто устаревшие и не отвечают современным реалиям.

— Еще один вопрос — стоимость адаптации рабочих мест для людей с инвалидностью. Она высока, — объясняет Председатель правления Veteran Hub.

Ивона Костина считает, что значительный потенциал для государства заключается в оценке реальной стоимости возвращения ветеранов, в том числе имеющих приобретенную инвалидность, к рабочему месту в условиях, позволяющих максимально эффективно использовать их компетенции.

— Долгое время дискуссия о трудоустройстве людей с инвалидностью сводилась к простой цели — "дать работу". Но по отношению к ветеранам, которые являются частью взрослого населения с высоким уровнем квалификации и профессионального опыта, речь должна идти о восстановлении возможности работать по специальности, реализовывать свои компетенции и быть полезными в экономической сфере, — говорит Председатель правления Veteran Hub.

По ее словам, понятно, что конкурентоспособность ветеранов еще предстоит восстановить. Ведь она низкая по сравнению с гражданским населением, которое за время службы ветеранов могло продолжать свое карьерное развитие.

Напомним, что ветераны подчеркивают: одной из самых больших проблем остается трудоустройство. По данным последнего опроса Украинского ветеранского фонда, все больше ветеранов (51,7% опрошенных) обращают внимание на нехватку адаптированных рабочих мест и недостаточное количество программ переквалификации.