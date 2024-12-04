Роскошные хоромы почти за 400 тысяч в месяц: как выглядит дом, где прятался Медведчук перед арестом

Оказалось, что этот особняк находится в 500 метрах от настоящего дома Медведчука

Виктор Медведчук — кум Путина и известный политик-коллаборант. Зимой 2022 года перед началом российского вторжения Медведчук был под домашним арестом и пребывал в своем доме в Киеве. Однако, когда началась война он переселился на арендованный дом и готовил свой побег в Россию.

"Телеграф" расскажет, как выглядит временное жилье Медведчука, в котором он прятался, сняв с себя электронный браслет и готовя побег из Украины.

Хоромы, в которых прятался Медведчук

Привыкший к роскошной жизни олигарх и коллаборант Виктор Медведчук для "пересидки" выбрал, конечно же, не скромную квартиру где-то в спальном районе. Он арендовал трехэтажный особняк на 800 квадратных метров, который стоит почти 400 тысяч гривен в месяц.

В сюжете ТСН рассказали, что этот особняк имеет дизайнерский интерьер, 6 комнат и красивую уличную лужайку, и все это за высоким забором. Этот дом находится в Киеве в районе Александровская Слободка. Как оказалось, Медведчук не стал переселяться очень далеко — его временное арендованное жилье находится всего в 500 метрах от собственного особняка кума Путина.

Именно с арендованного дома Медведчук готовил свой побег, который, в итоге у него не удалось реализовать. Предателя поймали, когда он пытался убежать в РФ через Приднестровье. А потом спустя время обменяли его и еще 55 россиян на 215 украинских военных и гражданских, в том числе 108 защитников "Азовстали" и 10 иностранцев.

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