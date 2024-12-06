Строит ЖК в Москве и воспитывает ребенка Онищенко: что известно про экс-зама Черновецкого Дениса Басса

Когда-то Денис Басс работал в банках Черновецкого, а потом стал его замом на должности мэра Киева

Денис Басс — известный украинский банкир, бизнесмен и экс-чиновник, который работал с Леонидом Черновецким, когда тот был мэром Киева. После ухода из КГГА Басс перебрался в Москву, однако, спустя несколько лет якобы вернулся в Киев. А теперь во время войны снова ведет бизнес в России.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бывшем заместителе Леонида Черновецкого Денисе Бассе, который в браке с бывшей женой олигарха Онищенко и воспитывает его сына.

Денис Басс — что о нем известно

Денис Басс родился 11 апреля 1978 года в городе Киеве, сейчас ему 46 лет. Он закончил Киевский политех по специальности маркетинг и сделал успешную карьеру — сначала в банке Черновецкого, а затем в КГГА на должности заместителя мэра Черновецкого.

В апреле 2003 года Басс получил должность вице-президента АКБ "Правэкс-Банк", который принадлежал Черновецкому. В декабре того же года амбициозный банкир становится старшим вице-президентом банка, в январе 2004 – заместителем председателя правления, а в феврале 2005 – первым заместителем председателя.

А в 2006 году после победы на выборах мэра Киеве Леонид Черновецкий подтянул Денисса Басса в свою "молодую команду". В КГГА Денис Басс По занимался главными управлениями финансов, экономики и инвестиций, транспорта, связи и информатизации по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью, коммунальной собственности, промышленной и инновационной политике.

В 2010 году Денис Басс ушел из команды Черновецкого после кадровых перестановок, уволившись из КГГА. Известно, что банкир и чиновник в своей деятельности избегал откровенно скандальных решений и резких заявлений, старался не портить отношения с журналистами. Он всегда вел себя сдержанно и редко появлялся в телеэфирах или светской хронике.

В 2011 году Денис Басс женился на известной модели Ксении Кузьменко, которая имеет титул "Мисс Украина-1997". Об отношениях чиновника и модели публично не было известно, а встречались они около года до того как вступить в брак. К слову, Ксения Кузьменко — бывшая жена олигарха Александра Онищенко, которая развелась с ним в 2009 году. В браке она родила ему сына Александра, так что его воспитанием занимался уже второй муж модели Денис Басс. Известно, что в том же 2011 году у пары родился общий сын, а позже еще и дочь.

Бизнес Дениса Басса в Москве

В 2012 году Денис Басс решил перебраться в Россию. Он несколько лет жил в Москве и руководил там российской компанией "Интурист". Однако в начале 2018 года появилась информация о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.

При этом уже в 2023 году издание "Обозреватель" опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что Денис Басс строит элитный ЖК в Москве "Зорге 9". При этом с новостроем в РФ, который продолжили строить даже во время полномасштабной войны, возник ряд скандалов.

Сам Денис Басс, похоже, не скрывает свою связь со строительством элитного жилого комплекса в Москве. На страницах "Зорге 9" публикуют видео, на которых "Генеральный директор ST MICHAEL Денис Басс на "Зорге 9".

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