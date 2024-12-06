Что будет, если не показать представителям ТЦК военный билет

За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право проверять эти документы.

Будет ли ответственность за отказ показать, например, военный билет. Детальнее об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович.

По словам представителя ТЦК, проверки документов у граждан позволяют оперативно выяснить:

пригодное ли лицо к военной службе;

обновил ли он свои военно-учетные данные;

состоит ли на воинском учете.

Сотрудники ТЦК имеют право проверять документы не только на улице, но и в общественных учреждениях . В случае необходимости к проверке может присоединяться полиция.

В случае отказа предоставлять документы или называть свои данные, работники ТЦК действуют согласно постановлению Кабмина №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать личность. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы налицо, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускается", — заявил Богданович.

После отказа гражданином занимается полиция . А уполномоченный ТЦК может выписать повестку.

Напоминаем, за нарушение правил воинского учета и уклонения от мобилизации предусмотрена административная ответственность. Нарушение карается штрафам в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку. Важно собрать все документы, подтверждающие право.