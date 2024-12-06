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Кто подлежит мобилизации в декабре: полный список

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 06 декабря 2024, 18:03
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

СМИ рассказали, что нужно знать о мобилизации в декабре

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это значит, что определенные категории граждан подлежат призыву в декабре текущего года.

Как сообщает портал Фіртка, мобилизовать в ряды Сил обороны Украины могут следующие категории граждан:

  • пригодных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;
  • годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 25 лет, которые уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;
  • исключенных из военного учета мужчин, если ВЛК признает их пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкого преступления, при котором мобилизация запрещена.

Призывники от 18 до 25 лет, которые не проходили службу, могут только добровольно подписать контракт с ВСУ.

В то же время не будут призывать на военную службу следующие категории граждан:

  • студентов;
  • преподавателей и ученых,
  • некоторые категории по профессиональной деятельности;
  • по определенным семейным обстоятельствам;
  • людей с определенными болезнями;
  • забронированных работников.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Важно собрать все документы, подтверждающие право.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Декабрь #Мобилизация