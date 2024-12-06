Кто подлежит мобилизации в декабре: полный список

СМИ рассказали, что нужно знать о мобилизации в декабре

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это значит, что определенные категории граждан подлежат призыву в декабре текущего года.

Как сообщает портал Фіртка, мобилизовать в ряды Сил обороны Украины могут следующие категории граждан:

пригодных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 25 лет, которые уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

исключенных из военного учета мужчин, если ВЛК признает их пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкого преступления, при котором мобилизация запрещена.

Призывники от 18 до 25 лет, которые не проходили службу, могут только добровольно подписать контракт с ВСУ.

В то же время не будут призывать на военную службу следующие категории граждан:

студентов;

преподавателей и ученых,

некоторые категории по профессиональной деятельности;

по определенным семейным обстоятельствам;

людей с определенными болезнями;

забронированных работников.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Важно собрать все документы, подтверждающие право.