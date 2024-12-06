Срыв отопительного сезона в Кривом Роге: полиция открыла дело

В городе продолжают работу 66 ремонтных бригад

По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас проводится расследование.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, в городе продолжаются ремонтные работы для ликвидации аварий на теплосетях.

"В настоящее время отопление получают 1513 домов. Без тепла остаются 443 жилых дома, из них 245 отопления не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя", — сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас в Кривом Роге продолжают работу 66 ремонтных бригад, в том числе привлеченных из других городов и регионов. Это ускорит подключение домов к теплу. Также непрерывно работает Штаб по ликвидации последствий аварии на теплосетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отопительный сезон должен был начаться еще в конце октября, однако принадлежащее "Нафтогазу" АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечило подачу тепла из-за аварийного состояния сетей.