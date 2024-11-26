"Снимала порчу" через Instagram за полмиллиона гривен: в Виннице задержали мошенницу

Подозреваемой грозит обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах

Полицейские Винницы задержали девушку по подозрению в мошенничестве с помощью социальных сетей. Она выманила у другой женщины почти полмиллиона гривен, перед этим запугав ее "порчей".

Об этом сообщило ГУНП Украины в Винницкой области. По данным следствия, 22-летняя девушка выдавала себя за гадалку и выманивала у людей деньги обманным путем с помощью социальной сети Instagram. Она запугала потерпевшую "порчей" и пообещала снять ее при условии выплаты денег.

Стоимость своих услуг она "оценила" в 450 тысяч гривен.

После задержания злоумышленницы у нее изъяли украденные деньги. При этом часть суммы она уже успела потратить.

Задержанной сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). В настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Если вина арестованной будет признана, ей может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделением отделения полиции №1 Винницкого РУП ГУНП в Винницкой области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Виннице сообщили о подозрении в мошенничестве известному блогеру и бывшему военнослужащему Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, он же Влад Сорд.