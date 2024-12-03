СБУ задержала подростков, взорвавших отделение полиции в Киевской области

Обещанное вознаграждение от российских кураторов подростки так и не получили

В Киевской области СБУ и правоохранители задержали двух подростков, взорвавших самодельное взрывное устройство возле отделения полиции в селе Иванков. Школьники 13 и 14 лет выполняли задания российских спецслужб, руководивших ими через мессенджер Telegram.

За теракт им пообещали денежное вознаграждение. Об этом сообщается на официальном веб-портале Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел 28 ноября. Взрывное устройство было начинено болтами и гайками. К счастью, никто не пострадал. Благодаря общим действиям полиции и СБУ виновных задержали.

Перед терактом российские кураторы направили подросткам подробные инструкции. По их указанию школьники следили за отделением полиции, покупали нужные вещи и искали место для укрытия взрывчатки. Впоследствии они достали заранее спрятанное взрывное устройство, подсоединенное к одноразовому телефону.

Чтобы контролировать выполнение задания, подростки установили у места преступления мобильный телефон. Через него российские кураторы наблюдали теракт. Заказчики переводили деньги на карту для покупки необходимых материалов, однако обещанное вознаграждение за сам взрыв подростки так и не получили.

На месте происшествия правоохранители обнаружили останки пластиковой коробки со взрывчатым веществом и части телефона. Подросткам объявили подозрение по статье о терроризме. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Дело расследует СБУ под наблюдением областной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что полиция задержала 16-летнего студента. Он работал на РФ и поджег отделение "Укрпочты" в Киеве.